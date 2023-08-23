Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Еще 14 городов в США хотят запретить мясо, молочные продукты и личный транспорт к 2030 году
Врач-нутрициолог рассказала о последствиях смешения алкоголя и антибиотиков
Украинские СМИ сообщают о сильном взрыве и боях в Киеве
Ученые Кембриджа: Утренний ритуал пособничает развитию рака
Девелопер считает, что цены на новостройки в России вырастут осенью
В Химках начали восстанавливать поврежденные дома после падения БПЛА
Под Псковом участники форума 'Истоки' выпустили обучающий фильм для МЧС
Врач рассказал о 3 симптомах при походе в туалет, которые могут указывать на рак
Садальский высказался об успехах индусов на Луне

Палеоневролог рассказал о невосстанавливающихся нервных клетках

2:01
Здоровье

Русский ученый, эволюционист, палеоневролог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Научно-исследовательский центр хирургии имени Б. В. Петровского Сергей Савельев в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему нервные клетки не способны к восстановлению.

Палеоневролог рассказал о невосстанавливающихся нервных клетках
Фото: "На этой фотографии представлена нервная система одного из семейств кальмаровых" by Ратникова Лера , на этой фотографии представлена нервная ситема представителя кальмаровых семейств is licensed under CC BY 4.0.

Учёный рассказал, что утверждение о том, что нервные клетки не восстанавливаются, верно.

"Заканчивают размножаться нервные клетки к моменту рождения, и несколько лет сохраняется остаточная пролиферация, то есть появляются единичные клетки в районе гиппокампа. Но их так мало, что они никакого влияния не оказывают", — объяснил паленевролог.

Савельев объяснил, что предотвратить гибель нервных клеток нельзя.

"Надо заботиться не о нервных клетках, а о сосудистой системе. Потому что нервные клетки в основном погибают не от того, что они стареют, а из-за того, что нарушаются проблемы питания мозга, сосудистой системы", — рассказал научный деятель.

Он призвал отказаться от употребления фальсифицированной водки, беречь нервную систему от перенагрузок, заниматься спортом.

"Если заниматься чем-то, то должно быть сбалансированы интеллектуальные усилия и физические. Надо достигать баланса. Потому что если заниматься одной физкультурой, то у нас будет крепенький в моторном отношении, хороший человечек, но при этом тупой, как пробка, потом что склероз начнётся в тех областях мозга, которыми он не пользуется. А раз он физкультурник, значит, ассоциативная область ему недоступна. У него будут проблемы с соображением, с сознанием, с мышлением и произвольным мышлением памяти. Зато будет крепенький", — объяснил Савельев.

Ранее врач-невролог Сергей Савельев рассказал об адаптипных возможностях мозга после инсульта. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Нейрогенез. Как вырастить новые клетки мозга не выходя из дома
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении

Абхазия стремится к тесным и союзническим отношениям с Россией, однако в республике отсутствуют политические силы, высказывающие желание войти в состав России.

Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении
Земфира* пришла в ярость из-за организации тура по Казахстану
Земфира* пришла в ярость из-за организации тура по Казахстану и оставила после себя убитую гримерку
Эксперт рассказал о судьбе Суровикина после отставки
"39 секунд до Вашингтона": Куба и Никарагуа поставят русские "Цирконы"
В США нашли выход из неудач контрнаступления ВСУ. Поможет ли? Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин
Девушка, которую мигрант ударил во время пробежки за короткие шорты, рассказала детали инцидента
Отец и сын погибли в Башкирии от угарного газа в гараже из-за заблокированной двери
Марков прокомментировал слухи о двойнике Путина
Марков прокомментировал слухи о двойнике Путина
Последние материалы
Палеоневролог рассказал о невосстанавливающихся нервных клетках
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Украинские СМИ сообщают о сильном взрыве и боях в Киеве
Ученые Кембриджа: Утренний ритуал пособничает развитию рака
Девелопер считает, что цены на новостройки в России вырастут осенью
В Химках начали восстанавливать поврежденные дома после падения БПЛА
Под Псковом участники форума 'Истоки' выпустили обучающий фильм для МЧС
Врач рассказал о 3 симптомах при походе в туалет, которые могут указывать на рак
Садальский высказался об успехах индусов на Луне
Общественница Марина Репещук: почему возросли цены на проезд в Краснодаре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников