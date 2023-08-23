Палеоневролог рассказал о невосстанавливающихся нервных клетках

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Русский ученый, эволюционист, палеоневролог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Научно-исследовательский центр хирургии имени Б. В. Петровского Сергей Савельев в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему нервные клетки не способны к восстановлению.

Фото: "На этой фотографии представлена нервная система одного из семейств кальмаровых" by Ратникова Лера , на этой фотографии представлена нервная ситема представителя кальмаровых семейств is licensed under CC BY 4.0.

Учёный рассказал, что утверждение о том, что нервные клетки не восстанавливаются, верно.

"Заканчивают размножаться нервные клетки к моменту рождения, и несколько лет сохраняется остаточная пролиферация, то есть появляются единичные клетки в районе гиппокампа. Но их так мало, что они никакого влияния не оказывают", — объяснил паленевролог.

Савельев объяснил, что предотвратить гибель нервных клеток нельзя.

"Надо заботиться не о нервных клетках, а о сосудистой системе. Потому что нервные клетки в основном погибают не от того, что они стареют, а из-за того, что нарушаются проблемы питания мозга, сосудистой системы", — рассказал научный деятель.

Он призвал отказаться от употребления фальсифицированной водки, беречь нервную систему от перенагрузок, заниматься спортом.

"Если заниматься чем-то, то должно быть сбалансированы интеллектуальные усилия и физические. Надо достигать баланса. Потому что если заниматься одной физкультурой, то у нас будет крепенький в моторном отношении, хороший человечек, но при этом тупой, как пробка, потом что склероз начнётся в тех областях мозга, которыми он не пользуется. А раз он физкультурник, значит, ассоциативная область ему недоступна. У него будут проблемы с соображением, с сознанием, с мышлением и произвольным мышлением памяти. Зато будет крепенький", — объяснил Савельев.

Ранее врач-невролог Сергей Савельев рассказал об адаптипных возможностях мозга после инсульта.

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