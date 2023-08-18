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Врач-невролог рассказал об адаптипных возможностях мозга после инсульта

2:20
Здоровье

Русский ученый, эволюционист, палеоневролог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Сергей Савельев в беседе с Pravda.Ru развеял миф о том, что парализация левой и правой части тела при инсульте имеет значительные отличия.

Врач-невролог рассказал об адаптипных возможностях мозга после инсульта
Фото: "File:Головной мозг, вид сверху, с русскими названиями крупных мозговых структур.jpg" by Роман Беккер is marked with CC0 1.0.

Медик рассказал, что обычно при инсульте больше всего при инсульте страдает противоположная полушарию мозга сторона.

"В первую очередь это двигательное. Это может быть рука, нога, тело, если что-то в ствол попадет, то и мимическая мускулатура, в некоторых случаях — способность к письму, так сказать, может быть поражена. Это двигательно-моторные в первую очередь области. Ну, иногда речевые. При травматизации, инсульте в левое полушарие бывают речевые, но при этом, в зависимости от повреждения, результат может быть разным. В одном случае, если очень обширное, то там будет утрата не только речевых функций, но и понимания во многих случаях, социального поведения, может даже социальное поведение измениться. Но это и влево, и вправо", — рассказал невролог.

Врач отметил, что мозг очень изменчив и отличается у разных людей по функциональным полям в десятки раз. .

Савельев объяснил, что правое и левое полушария практически идентичны у человека, и все функции дублированы.

"Единственная такая выраженная асимметрия связана только с речевыми областями, и то она неполная, частичная, зачастую восстанавливается, в том числе, за счет другого полушария", - рассказал медик.

Учёный рассказал о случае из своей врачебной практике.

"В моей практике были люди, у которых вообще левой лобной области не было никогда с детства, и они отлично говорили и учились. Поэтому связывать это с речью и с какими-то ментальными функциями — это удел не очень грамотных психологов", — выразил своё мнение профессор.

Невролог подчеркнул, что функциональная выраженная ассиметрия, о которой говорят в психологии, является вымыслом на 90%.

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Реабилитация после инсульта ► 7 главных вещей, которые необходимо сделать!
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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