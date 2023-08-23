Врач Носарева: плохому цвету лица курильщики обязаны продуктам распада никотина

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Помимо очевидного вреда для здоровья, курение также негативно сказывается на внешности, в частности, на цвете лица. Об этом напомнила врач-косметолог, дерматолог, миколог "СМ-Косметология" Нана Носарева.

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт обратила внимание, что у курильщиков всегда тусклая кожа землисто-серого цвета, с дряблой и рыхлой структурой.

"Все это связано с проникновением в кровь продуктов распада никотина, которые снижают тонус сосудов и самым негативным образом влияют на биохимические процессы в клетках кожи. Также под воздействием никотина возрастает активность свободных радикалов, которые вызывают очень быстрое старение кожи", — сказала Носарева, которую цитирует Газета.Ru.

Свободные радикалы буквально "убивают" эластин и коллаген, благодаря которым кожа обладает упругостью и эластичностью.

Также курение разрушает витамин С, из-за чего кожа курильщиков выглядит несвежей и нездоровой. Не лучшим образом из-за этой пагубной привычки выглядят также волосы, зубы, появляется постоянный неприятный запах изо рта, ухудшается голос, напомнила врач.

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