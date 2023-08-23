Британский врач-ортопед: Как ходить на каблуках без болей и отеков

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокие каблуки придают образу женственности и элегантности, но они могут нанести вред вашим ногам и здоровью в целом.

Фото: "Angelina Jolie Leg Pose" by ptxdview is licensed under CC BY 2.0.

Эмма Макконнахи, британский врач-ортопед из Королевского колледжа педиатрии, советует не носить каблук выше 2 см, чтобы избежать проблем со стопой. Также стоит избегать тонких каблуков на шпильках, так как они не обеспечивают должную опору и могут вызвать дисбаланс при ходьбе.

Выбирайте поддерживающие туфли

Носить обувь на каблуке необязательно отказываться, но стоит выбирать те модели, которые максимально поддерживают стопу.

При выборе туфель на каблуке или танкетке обращайте внимание на то, чтобы они хорошо держались на ноге, например, с помощью ремешка вокруг лодыжки или поперек середины стопы. Это поможет снизить давление на подушечку стопы и избежать болезненных ушибов мягких тканей.

Заботьтесь о ногах после носки каблуков

Длительное пребывание на высоких каблуках может оставить неприятные последствия, такие как волдыри, ломота в суставах и даже ощущение раздавленных пальцев ног.

Если почувствовали болезненные ощущения, переключитесь на обувь с более низким каблуком и подошвой, обеспечивающей дополнительную амортизацию. Чтобы уменьшить дискомфорт, сделайте ногам расслабляющую соленую ванночку: держите их в теплой воде 10-15 минут.

Комфорт и выбор обуви

Ключевым моментом для поддержания здоровья ног является выбор комфортной обуви. Ортопед рекомендует выбирать туфли на каблуке, в которых вы сможете провести длительное время, не чувствуя дискомфорта.

Подумайте о своем образе заранее и выбирайте обувь, подходящую к вашему наряду, но при этом обеспечивающую комфорт при ношении.

Важность подошвы

При выборе обуви обращайте внимание на подошву. Избегайте тонких подошв спереди, так как они увеличивают давление на переднюю часть стопы.

Подходящей альтернативой будет обувь с амортизацией в подошве. Для долгосрочного комфорта рекомендуется выбирать туфли с низким каблуком или танкеткой, чтобы снизить давление на переднюю часть стопы.

Тепло и забота о ногах

Не забывайте о комфорте ног в любых погодных условиях. Теплая обувь поможет нормализовать кровоток, облегчив нагрузку на утомленные мышцы и суставы.

Поэтому выбирайте обувь, учитывая погоду, чтобы ваши ноги всегда чувствовали себя комфортно и здорово.

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