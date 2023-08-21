Китайские ученые: Важность 7 часов сна для поддержания когнитивных функций

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья и нормальной функции мозга.

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Согласно исследованиям ученых, оптимальное количество сна для людей среднего и пожилого возраста составляет 7 часов. Исключительно важно поддерживать этот режим сна, так как как недостаток и избыток сна могут негативно повлиять на когнитивные функции, а также на психическое здоровье.

Связь сна с когнитивными функциями

Ученые из Кембриджского университета в Великобритании и Университета Фудан в Китае провели исследование, в котором установили важную связь между длительностью сна и когнитивными функциями.

Исследование включало почти полмиллиона взрослых в возрасте от 38 до 73 лет. Участникам предлагались вопросы о длительности и качестве сна, а также проводились когнитивные тесты.

Оптимальное количество сна для здоровья мозга

Результаты исследования показали, что оптимальное количество сна для поддержания здоровья мозга составляет 7 часов.

Недостаток сна может привести к ухудшению когнитивных функций, включая скорость обработки информации, зрительное внимание, память и способности решения проблем. Кроме того, участники исследования, страдающие от недостатка сна, также испытывали тревогу и стресс.

Физиологические основы влияния сна на мозг

Исследователи также выявили физиологические механизмы, объясняющие влияние сна на мозг. Один из ключевых моментов — разрушение фаз медленного и глубокого сна. Эти фазы играют важную роль в консолидации памяти, а также в удалении токсинов из мозга.

Исследования также показали, что недостаток сна может препятствовать способности мозга избавляться от токсинов, что может способствовать развитию психических расстройств и деменции.

Значение семичасового сна

Ученые подчеркивают важность регулярного семичасового сна для здоровья мозга.

Постоянный режим сна длительностью 7 часов помогает поддерживать оптимальное функционирование мозга и когнитивных процессов. Важно отметить, что режим сна должен быть стабильным, без существенных отклонений.

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