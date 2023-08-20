Диетолог Гинзбург о преимуществах семечек: Вкусно и полезно для здоровья

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семечки — это настоящее сокровище среди продуктов, обладающее не только уникальным вкусом, но и высокой питательной ценностью.

Фото: "Sunflower Field in Kansas" by ted_M8 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Они могут быть съедены сырыми или обжаренными, а также прекрасно дополнять разнообразные блюда. Доктор медицинских наук, известный диетолог Михаил Гинзбург поделился в эфире программы "О самом главном" важной информацией о двух удивительных компонентах, обнаруженных в сердцевине семян подсолнечника.

Укрепление нервной системы и поддержание сердца: Секреты семечек

Эксперты подчеркивают, что семечки способствуют укреплению нервной системы и поддержанию здоровья сердца. Они оказывают положительное воздействие на иммунитет и способствуют красоте кожи, волос и ногтей. Но это еще не все — семена также обладают противовоспалительными свойствами.

Магний и сердечное здоровье: Важное влияние семян

Семена подсолнечника богаты магнием, который оказывает успокаивающий эффект на центральную нервную систему, способствуя общему расслаблению организма. Важно подчеркнуть, что подсолнечное масло — ценный источник витамина Е, антиоксиданта, защищающего внутренние стенки сосудов от атеросклероза. Эту информацию подтвердил сам доктор Гинзбург.

Омолаживающие свойства семян: Здоровье кожи, волос и ногтей

Семена подсолнечника имеют благотворное воздействие на кожу, волосы и ногти благодаря высокому содержанию селена.

Селен — минерал, играющий критически важную роль не только в здоровье волос, кожи и ногтей, но и в поддержании работы сердечно-сосудистой системы. Очевидно, что включение семечек в рацион приносит огромные преимущества для общего здоровья.

Богатство полезных компонентов в семечках

Семечки подсолнечника — это настоящий кладезь ценных веществ:

Витамин В1: Обеспечивает нормальное функционирование нервной системы.

Витамин В6: Способствует обмену веществ и поддержанию иммунитета.

Железо: Необходимо для образования гемоглобина и транспортировки кислорода.

Калий: Регулирует баланс жидкостей и работу сердца.

Марганец: Участвует в образовании костной ткани и обмене веществ.

Медь: Поддерживает нормальное состояние кожи и нервной системы.

Цинк: Способствует заживлению ран и поддержанию иммунитета.

Питательность

Согласно данным экспертов, 1/4 чашки сухих жареных семечек подсолнуха без добавления соли обладает следующими характеристиками:

Калорийность: 207

Белки: 5.8 гр.

Жиры: 19 гр.

Углеводы: 7 гр.

Клетчатка: 3.9 гр.

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