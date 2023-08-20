Диетолог Гинзбург о преимуществах семечек: Вкусно и полезно для здоровья

Семечки — это настоящее сокровище среди продуктов, обладающее не только уникальным вкусом, но и высокой питательной ценностью.
Они могут быть съедены сырыми или обжаренными, а также прекрасно дополнять разнообразные блюда. Доктор медицинских наук, известный диетолог Михаил Гинзбург поделился в эфире программы "О самом главном" важной информацией о двух удивительных компонентах, обнаруженных в сердцевине семян подсолнечника.
Эксперты подчеркивают, что семечки способствуют укреплению нервной системы и поддержанию здоровья сердца. Они оказывают положительное воздействие на иммунитет и способствуют красоте кожи, волос и ногтей. Но это еще не все — семена также обладают противовоспалительными свойствами.
Семена подсолнечника богаты магнием, который оказывает успокаивающий эффект на центральную нервную систему, способствуя общему расслаблению организма. Важно подчеркнуть, что подсолнечное масло — ценный источник витамина Е, антиоксиданта, защищающего внутренние стенки сосудов от атеросклероза. Эту информацию подтвердил сам доктор Гинзбург.
Семена подсолнечника имеют благотворное воздействие на кожу, волосы и ногти благодаря высокому содержанию селена.
Селен — минерал, играющий критически важную роль не только в здоровье волос, кожи и ногтей, но и в поддержании работы сердечно-сосудистой системы. Очевидно, что включение семечек в рацион приносит огромные преимущества для общего здоровья.
Согласно данным экспертов, 1/4 чашки сухих жареных семечек подсолнуха без добавления соли обладает следующими характеристиками:
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