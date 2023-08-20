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Диетолог Гинзбург о преимуществах семечек: Вкусно и полезно для здоровья

2:56
Здоровье

Семечки — это настоящее сокровище среди продуктов, обладающее не только уникальным вкусом, но и высокой питательной ценностью.

Диетолог Гинзбург о преимуществах семечек: Вкусно и полезно для здоровья
Фото: "Sunflower Field in Kansas" by ted_M8 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Они могут быть съедены сырыми или обжаренными, а также прекрасно дополнять разнообразные блюда. Доктор медицинских наук, известный диетолог Михаил Гинзбург поделился в эфире программы "О самом главном" важной информацией о двух удивительных компонентах, обнаруженных в сердцевине семян подсолнечника.

Укрепление нервной системы и поддержание сердца: Секреты семечек

Эксперты подчеркивают, что семечки способствуют укреплению нервной системы и поддержанию здоровья сердца. Они оказывают положительное воздействие на иммунитет и способствуют красоте кожи, волос и ногтей. Но это еще не все — семена также обладают противовоспалительными свойствами.

Магний и сердечное здоровье: Важное влияние семян

Семена подсолнечника богаты магнием, который оказывает успокаивающий эффект на центральную нервную систему, способствуя общему расслаблению организма. Важно подчеркнуть, что подсолнечное масло — ценный источник витамина Е, антиоксиданта, защищающего внутренние стенки сосудов от атеросклероза. Эту информацию подтвердил сам доктор Гинзбург.

Омолаживающие свойства семян: Здоровье кожи, волос и ногтей

Семена подсолнечника имеют благотворное воздействие на кожу, волосы и ногти благодаря высокому содержанию селена.

Селен — минерал, играющий критически важную роль не только в здоровье волос, кожи и ногтей, но и в поддержании работы сердечно-сосудистой системы. Очевидно, что включение семечек в рацион приносит огромные преимущества для общего здоровья.

Богатство полезных компонентов в семечках

  • Семечки подсолнечника — это настоящий кладезь ценных веществ:
  • Витамин В1: Обеспечивает нормальное функционирование нервной системы.
  • Витамин В6: Способствует обмену веществ и поддержанию иммунитета.
  • Железо: Необходимо для образования гемоглобина и транспортировки кислорода.
  • Калий: Регулирует баланс жидкостей и работу сердца.
  • Марганец: Участвует в образовании костной ткани и обмене веществ.
  • Медь: Поддерживает нормальное состояние кожи и нервной системы.
  • Цинк: Способствует заживлению ран и поддержанию иммунитета.

Питательность

Согласно данным экспертов, 1/4 чашки сухих жареных семечек подсолнуха без добавления соли обладает следующими характеристиками:

  • Калорийность: 207
  • Белки: 5.8 гр.
  • Жиры: 19 гр.
  • Углеводы: 7 гр.
  • Клетчатка: 3.9 гр.

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ВОТ ЧТО ТВОРЯТ СЕМЕЧКИ! (Реальная Польза и Вред Семечек Подсолнуха)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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