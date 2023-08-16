Домашнее растение, которое улучшает качество ночного сна

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У популярного домашнего растения была выявлена особенность — находясь в спальне, оно способно улучшить качество сна путем обогащения воздуха кислородом. Речь идет о сансевиерии, которая также известна под разными наименованиями, такими как "тёщин язык", "змеиная коса", "щучий хвост" и "язык дьявола".

Фото: Yan Li

Благодаря исследованиям ученых стало ясно, что это неприхотливое растение не только украшает интерьер комнаты, но и обладает ярко выраженными полезными свойствами. Отличительной чертой сансевиерии является то, что она выделяет кислород в ночное время, обогащая воздух вокруг.

Это явление способствует более качественному и глубокому сну, а также улучшает эмоциональное состояние и умственную активность на следующий день. Научные исследования доказали, что недостаток кислорода после сна может вызвать головную боль, в то время как его избыток способствует более глубокому и восстановительному сну.

Сансевиерия является африканским растением, приспособившимся к сухим условиям. В течение дня её поры закрыты, что позволяет ей сохранять воду. В ночное время, когда температура понижается, поры открываются, освобождая накопленный кислород и обогащая воздух.

Научные расчеты показали, что каждые 150 граммов растения могут выделять 32 грамма кислорода. Сансевиерия способна не только обеспечить ночную подачу кислорода, но и эффективно очищать воздух от вредных химических соединений, таких как ксилол, трихлорэтилен, толуол, бензол и формальдегид.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

САНСЕВИЕРИЯ. Польза,уход, выращивание.