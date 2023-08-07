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Врач назвала забывчивость и дезориентацию одними из первых симптомов Альцгеймера

2:18
Здоровье

Болезнь Альцгеймера вызывает всё большую озабоченность в России и в мире. Крайне важно распознать первые симптомы болезни, таких как забывчивость и дезориентация. В интервью ТАСС Надежда Рунихина, авторитетный специалист-гериатр Департамента здравоохранения г. Москвы, подтверждает важность раннего выявления и вмешательства.

Врач назвала забывчивость и дезориентацию одними из первых симптомов Альцгеймера
Фото: Минздрав России

Забывчивость, являющаяся отличительной чертой болезни Альцгеймера, на ранних стадиях приобретает патологический характер. Эта, казалось бы, обычная черта человека становится поводом для беспокойства, когда приобретает хронический и тяжёлый характер. Другим заметным симптомом является потеря пространственной ориентации, что делает человека ещё более уязвимым.

Рунихина подчеркивает, как важно вовремя провести когнитивную экспертизу. Если пожилые люди демонстрируют необычное поведение или действия, необходимо своевременно отреагировать на эти изменения.

Примерно 10% людей старше 60 лет сталкиваются с синдромом гериатрической астении, а среди людей в возрасте 75-85 лет этот показатель возрастает до 25-30%. Когнитивные расстройства имеют широкий спектр: от легких, которые трудно диагностировать без консультации специалиста, до умеренных когнитивных нарушений, характеризующихся некоторым снижением памяти и внимания, а также специфическими функциональными ограничениями без полной утраты независимости.

Рунихина подробно останавливается на прогрессировании когнитивных расстройств, выделяя наиболее тяжёлую стадию, называемую деменцией. Деменция — это состояние, при котором человек теряет способность к самостоятельной жизни. Деменция  имеет три степени тяжести. Люди с лёгкой степенью деменции часто продолжают жить в своем доме, однако за ними нужно присматривать.

В рамках Московского урбанистического форума в Большом Кремлевском дворце пройдет иммерсивное шоу "Деменция: есть ли завтра?", направленное на углубление понимания и сопереживания людям, страдающим болезнью Альцгеймера.

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Болезнь Альцгеймера. Первые проявления и симптомы.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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