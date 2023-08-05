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Онколог Карасёв заявил, что плохой сон может привести к раку

Здоровье

Врач-онколог Иван Карасёв объяснил, почему проблемы со сном могут вызвать онкологию. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Онколог Карасёв заявил, что плохой сон может привести к раку
Фото: artroline.ru

Сегодня учёные всё чаще говорят о связке недостатка сна и дефицита мелатонина — гормона сна — с развитием онкологических заболеваний, отметил специалист.

Выработку мелатонина сбивает даже малейший свет в помещении, например мерцающая лампочка телевизора или горящие индикаторы бытовых приборов. Поэтому для хорошего сна необходим полный блэкаут, продолжил доктор.

Мелатонин стимулирует иммунитет и тесно связан с ранним старением. Чем этого вещества вырабатывается больше, тем медленнее человек стареет. Выявлена также связь гормона и рака.

"Мелатонин может иметь онкосупрессивную функцию, то есть подавлять те изменённые клетки, которые уже могли развиться в организме", — пояснил онколог.

В онкологических клиниках в терапии злокачественных новообразований используют и мелатонин в качестве дополнения к основному лечению, добавил эксперт.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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