Врач-онколог Иван Карасёв объяснил, почему проблемы со сном могут вызвать онкологию. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
Сегодня учёные всё чаще говорят о связке недостатка сна и дефицита мелатонина — гормона сна — с развитием онкологических заболеваний, отметил специалист.
Выработку мелатонина сбивает даже малейший свет в помещении, например мерцающая лампочка телевизора или горящие индикаторы бытовых приборов. Поэтому для хорошего сна необходим полный блэкаут, продолжил доктор.
Мелатонин стимулирует иммунитет и тесно связан с ранним старением. Чем этого вещества вырабатывается больше, тем медленнее человек стареет. Выявлена также связь гормона и рака.
"Мелатонин может иметь онкосупрессивную функцию, то есть подавлять те изменённые клетки, которые уже могли развиться в организме", — пояснил онколог.
В онкологических клиниках в терапии злокачественных новообразований используют и мелатонин в качестве дополнения к основному лечению, добавил эксперт.
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