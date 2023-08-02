Мужчины, находящиеся в несчастливых браках, имеют на 94% больше шансов получить инсульт

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Школы общественного здравоохранения Тель-Авивского университета представили новые выводы, которые позволяют включить пункт о несчастливых браках в список факторов, увеличивающих риск смерти для мужчин.

Фото: freepik.com/zinkevych

Новое исследование указывает на то, что плохие отношения в браке оказывают негативное воздействие на здоровье мужчин, сравнимое с вредными привычками, такими как курение, недостаточная физическая активность и злоупотребление алкоголем.

Исследователи выяснили, что мужчины, находящиеся в несчастливых браках, имеют на 94% больше шансов получить инсульт в течение 30 лет, а также на 21% больше шансов умереть по любой причине. Эти выводы основаны на долгосрочном наблюдении за 9000 мужчинами на протяжении 32 лет.

Специалисты обнаружили, что мужчины в неудачных браках более подвержены депрессии, тревоге и стрессу, что в конечном итоге увеличивает риск инсульта. Эти эмоциональные состояния также могут побудить к нездоровому образу жизни, включая потребление алкоголя, вредной пищи и курение.

Согласно исследованиям, счастливая семейная жизнь способствует продлению жизни мужчин и снижает риск смерти от любых причин. Это подчеркивает важность установления качественных отношений в браке для поддержания здоровья.

Интересно, что риск смерти от несчастливых браков для мужчин сравнивается с риском, связанным с диабетом. Это доказывает серьезное влияние неблагоприятных семейных отношений на общее состояние здоровья мужчин.

Исследование проведено на широкой выборке мужчин и подтверждает, что несчастливые браки существенно увеличивают риск инсульта и смерти для мужчин. Это важное напоминание о том, что поддержание качественных отношений в браке не только способствует эмоциональному благополучию, но и оказывает положительное воздействие на физическое здоровье.

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