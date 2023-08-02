Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Туристы в Абхазии отреагировали на штрафы за хождение в купальниках
Губернатор Приморского края рассказал, как изменятся выборы в условиях СВО
Крокодил съел 29-летнего футболиста
Трамп заявил, что из-за преследований ему может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы
Врач Варфоломеев назвал ранние признаки инфаркта
Отели в Турции пустеют, неминуемо снижение цен
Вода из кулера может быть опасна
Зачем армия Украины перебрасывает под Купянск сапёров из Польши и США
YouTube тестирует нейросетевые описания видео

Мужчины, находящиеся в несчастливых браках, имеют на 94% больше шансов получить инсульт

2:06
Здоровье

Исследователи из Школы общественного здравоохранения Тель-Авивского университета представили новые выводы, которые позволяют включить пункт о несчастливых браках в список факторов, увеличивающих риск смерти для мужчин.

Мужчины, находящиеся в несчастливых браках, имеют на 94% больше шансов получить инсульт
Фото: freepik.com/zinkevych

Новое исследование указывает на то, что плохие отношения в браке оказывают негативное воздействие на здоровье мужчин, сравнимое с вредными привычками, такими как курение, недостаточная физическая активность и злоупотребление алкоголем.

Исследователи выяснили, что мужчины, находящиеся в несчастливых браках, имеют на 94% больше шансов получить инсульт в течение 30 лет, а также на 21% больше шансов умереть по любой причине. Эти выводы основаны на долгосрочном наблюдении за 9000 мужчинами на протяжении 32 лет.

Специалисты обнаружили, что мужчины в неудачных браках более подвержены депрессии, тревоге и стрессу, что в конечном итоге увеличивает риск инсульта. Эти эмоциональные состояния также могут побудить к нездоровому образу жизни, включая потребление алкоголя, вредной пищи и курение.

Согласно исследованиям, счастливая семейная жизнь способствует продлению жизни мужчин и снижает риск смерти от любых причин. Это подчеркивает важность установления качественных отношений в браке для поддержания здоровья.

Интересно, что риск смерти от несчастливых браков для мужчин сравнивается с риском, связанным с диабетом. Это доказывает серьезное влияние неблагоприятных семейных отношений на общее состояние здоровья мужчин.

Исследование проведено на широкой выборке мужчин и подтверждает, что несчастливые браки существенно увеличивают риск инсульта и смерти для мужчин. Это важное напоминание о том, что поддержание качественных отношений в браке не только способствует эмоциональному благополучию, но и оказывает положительное воздействие на физическое здоровье.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ВАЖНО знать про ИНФАРКТ! Как избежать сердечно-сосудистых заболеваний? Профилактика инфаркта
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания пленницы: "Жила как королева"
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
"Мы их вычёркиваем": Елена Драпеко высказалась об артистах на фестивале Лаймы Вайкуле
Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова Россия не будет атаковать суда в устье Дуная Олег Володин Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях Дарья Асламова
Как выглядит 16-летняя дочь Александра Абдулова
Скончался избитый таджикским мигрантом боец СВО
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Последние материалы
YouTube тестирует нейросетевые описания видео
Монголия становится популярной у российских туристов
Кардиолог Османов: из-за чего могут возникать боли в области сердца
Тегеран и Москва вводят взаимный безвизовый режим для туристов
Роскомнадзор опроверг слухи о запрете продаж техники Apple в РФ
На Бали турист выпил контрафактного алкоголя и едва не умер
Нутрициолог напомнила правила употребления воды
Пушилин: семь человек ранены за день при обстрелах ВСУ
Литовкин: Запад пытается обмануть Россию относительно зерновой сделки
КНДР направит представителя на консультации по Украине в Джидде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников