Ученые из Научно-исследовательского института неврологии Уймюн при Университете Сахмук сделали революционное открытие, касающееся корейского красного женьшеня.
Как сообщает Journal of Ginseng Research, в ходе исследования было обнаружено удивительное свойство этого растения — оно способно эффективно смягчать развитие алкогольной зависимости.
В серии экспериментов, проведенных на мышах с признаками алкогольной зависимости, ученые вводили животным экстракт женьшеня. Затем был проведен анализ тканей гиппокампа испытуемых — участка мозга, отвечающего за память и обучение.
Результаты оказались поразительными: у мышей был подавлен сигнальный путь PKA-CREB. Этот путь обычно стимулируется при формировании зависимости от алкоголя и психоактивных веществ. Кроме того, у мышей, прошедших курс лечения, улучшились показатели пространственной рабочей памяти и уменьшились симптомы абстиненции.
Примечательно, что положительные изменения, наблюдаемые у мышей, были более выражены при использовании более высоких доз экстракта женьшеня.
Этот революционный способ открывает новые возможности для лечения алкогольной зависимости. Ингибируя PKA-CREB-путь, корейский красный женьшень предлагает потенциальный терапевтический рецепт для борьбы с алкогольной зависимостью и улучшения когнитивных функций, пострадавших от злоупотребления алкоголем.
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