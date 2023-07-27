Ученые в Сеуле нашли растение для лечения от алкогольной зависимости

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Научно-исследовательского института неврологии Уймюн при Университете Сахмук сделали революционное открытие, касающееся корейского красного женьшеня.

Фото: pixabay. com

Как сообщает Journal of Ginseng Research, в ходе исследования было обнаружено удивительное свойство этого растения — оно способно эффективно смягчать развитие алкогольной зависимости.

В серии экспериментов, проведенных на мышах с признаками алкогольной зависимости, ученые вводили животным экстракт женьшеня. Затем был проведен анализ тканей гиппокампа испытуемых — участка мозга, отвечающего за память и обучение.

Результаты оказались поразительными: у мышей был подавлен сигнальный путь PKA-CREB. Этот путь обычно стимулируется при формировании зависимости от алкоголя и психоактивных веществ. Кроме того, у мышей, прошедших курс лечения, улучшились показатели пространственной рабочей памяти и уменьшились симптомы абстиненции.

Примечательно, что положительные изменения, наблюдаемые у мышей, были более выражены при использовании более высоких доз экстракта женьшеня.

Этот революционный способ открывает новые возможности для лечения алкогольной зависимости. Ингибируя PKA-CREB-путь, корейский красный женьшень предлагает потенциальный терапевтический рецепт для борьбы с алкогольной зависимостью и улучшения когнитивных функций, пострадавших от злоупотребления алкоголем.

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