Врач предупредил россиян о популярной уловке маркетологов

0:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Александр Мясников, опытный врач и известный телеведущий, предостерегает россиян от популярной маркетинговой уловки. Он разъясняет ошибочность мнения о том, что подсолнечное масло уступает оливковому.

Фото: ya.ru

По мнению специалиста, утверждения о превосходстве оливкового масла над подсолнечным — не более чем продуманный маркетинговый ход.

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