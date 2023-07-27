Доктор Александр Мясников, опытный врач и известный телеведущий, предостерегает россиян от популярной маркетинговой уловки. Он разъясняет ошибочность мнения о том, что подсолнечное масло уступает оливковому.
По мнению специалиста, утверждения о превосходстве оливкового масла над подсолнечным — не более чем продуманный маркетинговый ход.
Ранее мы писали, что диетолог Елена Соломатина рекомендовала всем есть не больше 50 граммов сыра в день.
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Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.