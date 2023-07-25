Специалисты Американской ассоциации нутрициологов назвали сухофрукт, который поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.
По словам экспертов, ежедневное употребление чернослива благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщают "Новости мира инноваций".
Отмечается, что при употреблении этого сухофрукта у мужчин повышается уровень "хорошего" холестерина, а также сокращается окислительный стресс и количество С-реактивного белка. Что касается женщин, то у них после употребления чернослива снижается риск развития сердечных заболеваний, уровень холестерина, триглицеридов и сахара в крови.
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