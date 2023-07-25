Врач Артемьева рассказала о признаках, указывающие на истощение организма: бессонница, усталость и сухость кожи

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-генетик, диетолог Наталья Артемьева рассказала о признаках, которые указывают на истощение организма.

Фото: pixabay.com

Специалист отмечает, что об истощении организма могут говорить несколько факторов. В частности, речь идёт о постоянной бессоннице, усталости, сухости кожи, а также проблемах с ЖКТ. Об этом сообщает Газета.Ru.

При наличии таких симптомов следует восполнить дефицит питательных веществ в организме. Диетолог рекомендует включить в свой рацион такие полезные жиры, как оливковое масло, авокадо, сыры (до 40 процентов жирности). Также следует поддерживать достаточный уровень минеральных веществ. Помочь с этим могут куркумин, омега-3, витамин D и железо.

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