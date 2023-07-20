Диетолог Чехонина объяснила, как справиться с эффектом плато во время похудения

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Человек перестаёт сбрасывать лишние килограммы во время похудения из-за достижения эффекта плато, заявила диетолог Юлия Чехонина.

Фото: pixabay.com

Как сообщает Москва 24, ссылаясь на врача, в такой ситуации необходимо сменить физическую нагрузку. Эксперт порекомендовала сделать выбор в пользу плавания или аэробики для проработки всех групп мышц.

По словам специалиста, иногда вес перестаёт уменьшаться из-за защитных попыток организма замедлить процессы похудения. Однако обычно люди сталкиваются с этой проблемой, когда вводят для самих себя экстремальные ограничения, считает врач.

Кроме того, Чехонина подчеркнула: у девушек остановка веса происходит на фоне предменструального цикла. Она добавила, что дополнительным фактором могут стать чрезмерные нагрузки, приводящие к укреплению мышечной массы.

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