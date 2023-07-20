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Врач-диетолог Александрова: лимонный сок в ночное время активно сжигает калории

0:56
Здоровье

Врач-диетолог Ирина Александрова поделилась информацией о полезности употребления лимонного сока в ночное время.

Врач-диетолог Александрова: лимонный сок в ночное время активно сжигает калории
Фото: fitness-orange.ru

Этот цитрус способствует улучшению обмена веществ и активному сжиганию калорий, потребленных в течение предыдущего дня.

Для приготовления напитка необходимо взять пару ломтиков лимона и развести их в стакане воды. Для достижения максимального эффекта рекомендуется добавить немного меда, который улучшит обменные процессы в организме.

Похудение происходит благодаря комплексу активных веществ, содержащихся в лимоне: лимонная и аскорбиновая кислоты, а также пектины. Диетолог отмечает, что лимон способствует снижению уровня сахара в крови и уменьшению чувства голода.

Тем не менее, при стремлении похудеть необходимо не забывать о правильном питании и физической активности.

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Почему нужно пить воду с лимоном КАЖДЫЙ день🍋
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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