Врач-диетолог Александрова: лимонный сок в ночное время активно сжигает калории

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Ирина Александрова поделилась информацией о полезности употребления лимонного сока в ночное время.

Фото: fitness-orange.ru

Этот цитрус способствует улучшению обмена веществ и активному сжиганию калорий, потребленных в течение предыдущего дня.

Для приготовления напитка необходимо взять пару ломтиков лимона и развести их в стакане воды. Для достижения максимального эффекта рекомендуется добавить немного меда, который улучшит обменные процессы в организме.

Похудение происходит благодаря комплексу активных веществ, содержащихся в лимоне: лимонная и аскорбиновая кислоты, а также пектины. Диетолог отмечает, что лимон способствует снижению уровня сахара в крови и уменьшению чувства голода.

Тем не менее, при стремлении похудеть необходимо не забывать о правильном питании и физической активности.

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Почему нужно пить воду с лимоном КАЖДЫЙ день🍋