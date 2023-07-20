Врач-диетолог Ирина Александрова поделилась информацией о полезности употребления лимонного сока в ночное время.
Этот цитрус способствует улучшению обмена веществ и активному сжиганию калорий, потребленных в течение предыдущего дня.
Для приготовления напитка необходимо взять пару ломтиков лимона и развести их в стакане воды. Для достижения максимального эффекта рекомендуется добавить немного меда, который улучшит обменные процессы в организме.
Похудение происходит благодаря комплексу активных веществ, содержащихся в лимоне: лимонная и аскорбиновая кислоты, а также пектины. Диетолог отмечает, что лимон способствует снижению уровня сахара в крови и уменьшению чувства голода.
Тем не менее, при стремлении похудеть необходимо не забывать о правильном питании и физической активности.
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