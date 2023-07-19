Эндокринолог Павлова назвала утренний симптом, когда нужно срочно проверить сердце

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отёки по утрам могут указывать на различные проблемы со здоровьем. Но чаще всего они говорят о проблемах с сердцем и сосудами. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Фото: trener.rezultatnalitso.com

По словам специалиста, если человека беспокоят отёки ног, то первое, что нужно проверить — это сердечная система.

Если сначала отекает лицо, появляются мешки под глазами, а потом отёк как бы переходит на всё тело, то необходимо проверять прежде всего почки, добавила эксперт.

Патологию щитовидной железы можно заподозрить, если человек просыпается обнаруживает, что отекли руки, а в кистях есть скованность, уточнила доктор.

Недостаток воды или белка могут провоцировать те же отёки. Поэтому стоит обратить внимание ещё и на свой рацион, заключила эндокринолог.

Ранее врач назвал первый признак, что кровь становится густой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лицо отекает по утрам // Самодиагностика дома