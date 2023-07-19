Отёки по утрам могут указывать на различные проблемы со здоровьем. Но чаще всего они говорят о проблемах с сердцем и сосудами. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале.
По словам специалиста, если человека беспокоят отёки ног, то первое, что нужно проверить — это сердечная система.
Если сначала отекает лицо, появляются мешки под глазами, а потом отёк как бы переходит на всё тело, то необходимо проверять прежде всего почки, добавила эксперт.
Патологию щитовидной железы можно заподозрить, если человек просыпается обнаруживает, что отекли руки, а в кистях есть скованность, уточнила доктор.
Недостаток воды или белка могут провоцировать те же отёки. Поэтому стоит обратить внимание ещё и на свой рацион, заключила эндокринолог.
Ранее врач назвал первый признак, что кровь становится густой.
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