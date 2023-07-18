Терапевт Татьяна Романенко рассказала о наиболее распространённых ошибках, которые совершают пожилые люди.
Специалист отмечает, что зачастую пожилые люди неправильно принимают таблетки. В частности, речь идёт о несовместимости лекарств друг с другом. Об этом сообщает Москва 24.
Дело в том, что люди в пожилом возрасте часто принимают несочетаемые друг с другом медикаменты. Важно, чтобы приём лекарств назначал лечащий врач. Также не следует прибегать к самолечению, а все дозировки согласовывать со специалистом.
Вдобавок Романко подчеркнула, что пожилые люди нередко совершают такую ошибку, как малоподвижный образ жизни. Но и чрезмерная активность может быть вредна, поэтому здесь важна мера.
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