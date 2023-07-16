Эндокринолог Гуреева перечислила основные признаки гормонального дисбаланса

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Антонина Гуреева перечислила признаки гормонального дисбаланса.

Фото: marieclaire.ru

Специалист отмечает, что одним из важных признаков гормонального дисбаланса является плохое настроение и тревожность. Также на это может указывать чувство усталости во время менопаузы или менструации, что, в свою очередь, говорит о низком уровне эстрогена. Об этом сообщает "МедикФорум".

Кроме того, врач обращает внимание на то, что колебание гормонов может привести к повышению кровяного давления, тем самым увеличивая риск возникновения сердечных заболеваний, а также приводя к увеличению веса воды в организме.

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