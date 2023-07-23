Три правила выбора макарон: Как не ошибиться при покупке

0:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда дело касается выбора макаронных изделий, существуют три важных правила, которые стоит запомнить.

Фото: pixabay.com

Во-первых , рекомендуется не покупать макаронные изделия на развес. Уважающие себя производители всегда предлагают товар в упаковке.

, рекомендуется не покупать макаронные изделия на развес. Уважающие себя производители всегда предлагают товар в упаковке. Во-вторых , обратите внимание на мучной осадок и количество поломанных изделий. Это является надежным признаком низкого качества макарон.

, обратите внимание на мучной осадок и количество поломанных изделий. Это является надежным признаком низкого качества макарон. И, наконец, третье правило — обратите внимание на цвет макарон. Если они серые, это указывает на низкое качество товара.

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