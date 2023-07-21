Врач-терапевт, нутрициолог Елена Мановска назвала пять продуктов, которые гарантированно помогут похудеть.



"Многие мечтают о стройной фигуре, но достичь ее не всегда просто. Физические упражнения и здоровое питание являются обязательными для похудения. Однако добавление определенных продуктов в рацион поможет ускорить этот процесс", — приводит утверждает Мановска.