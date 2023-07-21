Зеленый чай. Он богат антиоксидантами и содержит галлат эпигаллокатехина (EGCG), который улучшает метаболизм и способствует снижению веса.
Яблочный уксус также борется с аппетитом, помогает уменьшить потребление калорий, создает ощущение сытости и нормализует уровень сахара в крови, предотвращая резкие скачки инсулина, связанные с накоплением жира.
Семена чиа помогут создать ощущение сытости и благодаря содержанию Омега-3 жирных кислот снижают воспаление и улучшают общее состояние здоровья.
Ягоды (черника, малина и клубника) содержат мало калорий, но богаты клетчаткой и антиоксидантами, способствуют регулированию уровня сахара в крови.
Авокадо отличается высоким содержанием полезных для сердца мононенасыщенных жиров, клетчатки, калия и антиоксидантов. Оно помогает снизить аппетит и усилить ощущение сытости, что способствует снижению потребления калорий.
"Многие мечтают о стройной фигуре, но достичь ее не всегда просто. Физические упражнения и здоровое питание являются обязательными для похудения. Однако добавление определенных продуктов в рацион поможет ускорить этот процесс", — приводит утверждает Мановска.
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