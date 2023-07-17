Нутрициолог Гончар рассказала, как часто нужно есть рыбу

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Ната Гончар рассказала о частоте употребления рыбы в пищу.

Фото: pixabay. com

Специалист отметила, что рыба должна быть обязательной составляющей рациона, поскольку она является основным источником легкоусвояемого белка и Омега-3 жирных кислот. Кроме того, она богата йодом, фосфором, витамином D и коллагеном.

По словам нутрициолога, регулярное потребление рыбы защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера, преждевременного старения, улучшает зрение и репродуктивную функцию, снижает уровень холестерина и способствует похудению. Поэтому специалист рекомендует всем включить рыбные блюда в свой рацион.

"Минимум 1-2 раза в неделю рыба должна присутствовать на вашем столе", — дает совет Гончар.

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