Врач-диетолог Соломатина: пожилым людям можно пить до четырёх чашек чая в день

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай — полезный напиток, содержащий антиоксиданты, которые помогают в профилактике заболеваний сердца и сосудов. Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендует выпивать не более четырёх чашек в день этого бодрящего напитка, но тем людям, у кого нет проблем с давлением.

Фото: nuevamujer.com

Как сообщает Москва 24, если у пожилого человека гипертония, то чай окажет такое же действие, как и кофе, что усугубит ситуацию. Кроме того, диетолог рекомендует минимизировать употребление напитка тем людям, у кого имеются проблемы с нервной системой.

"Кофеин действует как мочегонное средство. Поэтому чай нельзя пить при проблемах с почками. Также с ним нужно быть осторожным диабетикам: не добавлять в напиток сахар, мёд и не сочетать со сладостями", — сообщила Соломатина.

Также из-за содержания в чае танинов, чай может оказывать негативное действие на ЖКТ, поэтому не стоит его пить на голодный желудок.

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