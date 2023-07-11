Кардиолог Анна Кореневич рассказала, о чём говорит проблема высокого пульса (тахикардия).
Медик объяснила, что учащение пульса является нормальной реакцией сердца на внешние обстоятельства. Она отметила, что у здорового человека частота сердечных сокращений повышается при физических нагрузках, эмоциональных встрясках, в жаркую погоду, при недостатке воздуха, после еды, чая, кофе, алкоголя.
"Тахикардия крайне редко является симптомом повреждения сердца. Однако, она может быть указывать на сердечную недостаточность или нарушения ритма сердца", — написала врач в своём Telegram-канале.
Кардиолог рассказала, что тахикардия может свидетельствовать об анемии (снижении гемоглобина), внутреннем кровотечении или проблемах с щитовидной железой.
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Кореневич подчеркнула, что тревожить должна тахикардия в состоянии покоя. Люди, страдающие техикардией, по словам медика, живут меньше тех людей, у которых пульс в покое не превышает 80 ударов в минуту.
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