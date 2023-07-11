Кардиолог рассказала, в каком случае учащённый пульс говорит о патологиях с сердцем

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, о чём говорит проблема высокого пульса (тахикардия).

Фото: Fotodom.ru

Медик объяснила, что учащение пульса является нормальной реакцией сердца на внешние обстоятельства. Она отметила, что у здорового человека частота сердечных сокращений повышается при физических нагрузках, эмоциональных встрясках, в жаркую погоду, при недостатке воздуха, после еды, чая, кофе, алкоголя.

"Тахикардия крайне редко является симптомом повреждения сердца. Однако, она может быть указывать на сердечную недостаточность или нарушения ритма сердца", — написала врач в своём Telegram-канале.

Кардиолог рассказала, что тахикардия может свидетельствовать об анемии (снижении гемоглобина), внутреннем кровотечении или проблемах с щитовидной железой.

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Кореневич подчеркнула, что тревожить должна тахикардия в состоянии покоя. Люди, страдающие техикардией, по словам медика, живут меньше тех людей, у которых пульс в покое не превышает 80 ударов в минуту.

Ранее Анна Кореневич перечислила продукты, опасные для сердца.

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