Нутрициолог РФ Свиридова порекомендовала людям старше 50 лет выпивать чашку костного бульона в день

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После 50 лет необходимо заботиться о своём здоровье более тщательно. Нутрициолог Елена Свиридова дала свои рекомендации, что необходимо включить в свой рацион, а что исключить из него.

Фото: freepik.com

В первую очередь людям, которым исполнилось 50, надо увеличить потребление белка для поддержания в здоровом состоянии мышц, костей, суставов и пищеварительной системы. Нехватка данного продукта сказывается и на коже лица. Свиридова советует выпивать чашку костного бульона, чтобы поддержать свой организм.

Как сообщает Газета.Ru, мясные полуфабрикаты, проходящие многократную обработку и содержащие большое количество соли, сахара и жира, стоит исключить из рациона. Эта же рекомендация относится и к кофе. Если избавиться от привычки пить горький напиток никак не получается, то нутрициолог рекомендует разбавлять его большим количеством молока.

Чтобы сохранить зрение, здоровье волос и кожи, Свиридова предлагает употреблять продукты, богатые витамином Е.

"Витамин E содержится в авокадо, семенах и орехах. Сочетайте продукты в салатах, а в качестве заправки используйте растительные масла", — сказала эксперт.

Кроме того, необходимо есть зелень в больших количествах, так как в ней содержится высокое количество витамина С, необходимого людям за 50.

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