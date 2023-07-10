Врач-кардиолог Нана Погосова рассказала, как убрать опасные наслоения на сосудах

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У большинства людей наблюдается нехватка физической активности, что приводит к недостаточному расходу энергии. Это увеличивает риск образования липидных наслоений на стенках сосудов, которые могут в любой момент привести к их закупорке. В результате человек попадает в больницу уже с инфарктом или инсультом. О том, как избежать данных последствий, рассказала в интервью порталу "Здоровое питание" профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, врач-кардиолог Нана Погосова.

Фото: pixabay.com

Ситуация усугубляется, если в рационе человека присутствует большое количество сахара, соли и жирной еды. Что касается последней, то это не только пища из заведений быстрого питания. Стоит быть осторожным с оливковым маслом. Непомерное потребление этого продукта может привести к ожирению, так как он имеет высокую калорийность.

Специалист также указала на то, что любое растительное масло, включая оливковое, содержит большое количество калорий. Многие люди не осознают этого факта.

Профессор отметила, что в группе риска находятся взрослые, ведущие более размеренный образ жизни, так как потребляемый ими жир не расходуется и остаётся в организме. Это приводит к набору лишнего веса и образованию наслоений на стенках сосудов.

Строгая антихолестериновая диета может снизить уровень холестерина примерно на шесть-семь процентов. Если у человека уже имеется серьёзное заболевание, то специальные препараты, назначаемые врачом, помогут очистить сосуды.

"А что касается здоровых людей, то для них универсальным методом является увеличение физической активности", — подчеркнула Погосова.

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