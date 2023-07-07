Врачи рассказали, какие показатели сахара в крови утром натощак считаются нормальными

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главврач клиники "Виватон" Юлия Абрамова рассказали, какие показатели сахара в крови считаются нормой.

Фото: almaty.tv

Специалисты отмечают, что измерение глюкозы в крови утром натощак должно показывать не более 6 ммоль/л. В случае, если показатели достигают 7-8 единиц, то это указывает на наличие преддиабета. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Чтобы привести показатели сахара в крови к норме, следует отказаться от употребления сладкой пищи, а также в целом перейти на правильное питание.

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