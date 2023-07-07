Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главврач клиники "Виватон" Юлия Абрамова рассказали, какие показатели сахара в крови считаются нормой.
Специалисты отмечают, что измерение глюкозы в крови утром натощак должно показывать не более 6 ммоль/л. В случае, если показатели достигают 7-8 единиц, то это указывает на наличие преддиабета. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Чтобы привести показатели сахара в крови к норме, следует отказаться от употребления сладкой пищи, а также в целом перейти на правильное питание.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле может быть под угрозой срыва из-за отказов звёзд принять участие в нём.