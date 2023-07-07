Иммунолог Жемчугов оценил вероятность распространения сибирской язвы в России

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Барун-Хемчикском районе Тувы, где госпитализировали мужчину с сибирской язвой. Предположительно, житель села разделывал лошадь на продажу, а часть её внутренностей сварил и употребил сам. После этого ещё четыре человека заразились инфекцией, сообщило управление регионального Роспотребнадзора.

Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с Pravda. Ru объяснил, что сибирская язва относится к серии "особо опасных" инфекций. Если это заболевание не лечить, то все заражённые люди погибают. Однако при своевременном лечении болезнь проходит довольно быстро: вакцинируют контактных людей, а также обеззараживают территорию, где был выявлен очаг.

"Сибирская язва отличается тем, что она сохраняется сотни лет в почве в виде спор. Эти споры настолько прочные, что они могли появиться ещё на лошади Александра Македонского или Чингисхана. Затем они остались в степи, а спустя время очаг размыло весенним паводком, и он стал источником заражения современных животных. Это контактное заражение через раны кожи из кровянистых выделений животных. Обычно первыми заражаются охотники, которые снимают шкурки с добычи", — отметил специалист.

Кроме того, заразиться можно пищевым путём, если человек употребит мясо больного животного в пищу. В таком случае пациент столкнётся с тяжелейшей формой желудочно-кишечного заболевания с высокой вероятностью летального исхода: погибают практически все, предупредил иммунолог.

Жемчугов подчеркнул: сибирская язва не может приобрести характер эпидемии и распространиться по всей России. На месте очага инфекции в Туве уже введён серьёзный карантин для наблюдения на время инкубационного периода.

"Измеряют температуру, наблюдают за симптомами. Всех провакцинируют. Причём, животных тоже", — заключил специалист по особо опасным инфекциям.

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Сибирская язва: микробиология возбудителя, формы, проявления, патогенез, принцип лечения - кратко