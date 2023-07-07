Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Психиатр-нарколог РФ Пшембаев предупредил россиян об опасности лечения простуды алкоголем
Саудовская Аравия предложила США сделку по установлению дипломатических отношений с Израилем
Подберёзкин: кассетные снаряды опасны прежде всего для ВСУ, Киев потеряет много людей
Певец Филипп Киркоров показал фанатам новую короткую стрижку
Ракетный удар нанесён по Запорожью: над городом чёрный столб дыма
Осудившая СВО Мария Машкова заявила, что сцены с ней справедливо вырезали из сериала на "России 1"
Все плюсы использования опилок в саду
Тюменка поделилась особенностями отдыха на Шри-Ланке: сервис хромает, но колорит подкупает
SHOT: ВСУ применили против России снаряды увеличенной дальности Excalibur

Иммунолог Жемчугов оценил вероятность распространения сибирской язвы в России

2:12
Здоровье

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Барун-Хемчикском районе Тувы, где госпитализировали мужчину с сибирской язвой. Предположительно, житель села разделывал лошадь на продажу, а часть её внутренностей сварил и употребил сам. После этого ещё четыре человека заразились инфекцией, сообщило управление регионального Роспотребнадзора.

Иммунолог Жемчугов оценил вероятность распространения сибирской язвы в России
Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с Pravda. Ru объяснил, что сибирская язва относится к серии "особо опасных" инфекций. Если это заболевание не лечить, то все заражённые люди погибают. Однако при своевременном лечении болезнь проходит довольно быстро: вакцинируют контактных людей, а также обеззараживают территорию, где был выявлен очаг.

"Сибирская язва отличается тем, что она сохраняется сотни лет в почве в виде спор. Эти споры настолько прочные, что они могли появиться ещё на лошади Александра Македонского или Чингисхана. Затем они остались в степи, а спустя время очаг размыло весенним паводком, и он стал источником заражения современных животных. Это контактное заражение через раны кожи из кровянистых выделений животных. Обычно первыми заражаются охотники, которые снимают шкурки с добычи", — отметил специалист.

Кроме того, заразиться можно пищевым путём, если человек употребит мясо больного животного в пищу. В таком случае пациент столкнётся с тяжелейшей формой желудочно-кишечного заболевания с высокой вероятностью летального исхода: погибают практически все, предупредил иммунолог.

Жемчугов подчеркнул: сибирская язва не может приобрести характер эпидемии и распространиться по всей России. На месте очага инфекции в Туве уже введён серьёзный карантин для наблюдения на время инкубационного периода.

"Измеряют температуру, наблюдают за симптомами. Всех провакцинируют. Причём, животных тоже", — заключил специалист по особо опасным инфекциям.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сибирская язва: микробиология возбудителя, формы, проявления, патогенез, принцип лечения - кратко
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Учёные назвали самого прожорливого хищника на планете

Потребляя более трети всех позвоночных животных Земли, самый прожорливый хищник оказывает ошеломляющее воздействие на экологию.

Учёные назвали самого прожорливого хищника на Земле
Путин и Пригожин скоро помирятся
Путин и Пригожин должны примириться, это нужно России
Эксперт объяснил необычайную мощность удара России по объектам во Львове
Названы 20 главных сериалов июля 2023 года
Темина Туаева: патриотические темы рождаются естественным образом Анжела Якубовская Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова
Эксперт назвала самый опасный продукт для сердца
Президент Финляндии: наши компании все до одной ушли из России, но это не дало эффекта
Целью удара по академии во Львове были танки Challenger и иностранные наёмники
Целью удара по академии во Львове были танки Challenger и иностранные наёмники
Последние материалы
Ракетный удар нанесён по Запорожью: над городом чёрный столб дыма
Осудившая СВО Мария Машкова заявила, что сцены с ней справедливо вырезали из сериала на "России 1"
Все плюсы использования опилок в саду
Тюменка поделилась особенностями отдыха на Шри-Ланке: сервис хромает, но колорит подкупает
SHOT: ВСУ применили против России снаряды увеличенной дальности Excalibur
Доктор Мясников перечислил шесть факторов, повышающих риск заболеть менингитом
Иммунолог Жемчугов оценил вероятность распространения сибирской язвы в России
Asia Times: Украина не попадёт в НАТО из-за неудачного контрнаступления и диверсий
Семь природных чудес Башкортостана
Подорожник полезен одна из лучших целебных трав на планете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников