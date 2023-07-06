УДАР: как понять, что у человека инсульт, рассказал невролог

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Источник в МО заявил, что целью удара по академии во Львове были западная техника, боевики ВСУ и наёмники
Терапевт Андреева назвала 7 продуктов, которые снижают холестерин и помогают похудеть
Эндокринолог объяснил, почему мёд может быть опасен для здоровья
Эксперт Гундаров: ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ во Львове "особыми ракетами"
В подъездах домов появились ссылки на мошеннические сайты для заказа ключей
Лукашенко назвал Россию будущим планеты Земля
Боевики ВСУ продали британскую ракету Storm Shadow российским военным
Во что превратился антифриз, который не меняли 11 лет
Ранние дыни покупать нужно осторожно из-за риска отравления

Врач-невролог Пётр Соков рассказал, как понять, что у человека инсульт

2:14
Здоровье

Как понять, что у человека случился инсульт, рассказал корреспонденту Pravda.Ru врач-невролог отделения клиники лечения боли ГКБ имени В. В. Виноградова Пётр Соков.

Врач-невролог Пётр Соков рассказал, как понять, что у человека инсульт
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Он отметил, что у врачей есть всего четыре с половиной часа, чтобы оказать необходимую помощь и спасти пациента от инвалидности, а может, и сохранить жизнь. Первое, что нужно помнить, это мнемоническое правило — УДАР, в котором зашифрованы по первым буквам основные признаки и симптомы, нужные для того, чтобы понять, что у человека инсульт.

У — улыбка. Если после просьбы человека улыбнуться, он не может этого сделать, уголки рта опущены или рот искривлён, необходимо вызывать скорую.

Д — движения. Нужно попросить поднять человека обе руки. Если одна из них не может подняться, нужно вызывать скорую.

А — артикуляция. Может ли человек спокойно произнести свое имя, повторить фразу, которую ему сказали. Если не может, и это произошло внезапно, то это повод вызвать скорую.

Р — решение. Здесь речь идёт о четырёх с половиной часах, которые могут спасти жизнь пациенту.

"Неспецифической первой помощи при инсульте не существует. Если у человека есть сердцебиение, дыхание, он дышит нормально, то никакой дополнительной помощи ему оказывать не нужно. Единственное, что рекомендуется — уложить его в удобное положение на боку", — объясняет Соков.

Однако инсульты бывают разные, сообщает невролог, и зависят они от зоны локализации и объёмов поражения головного мозга. Исходя из этого, последствия могут быть различными. Большое количество пациентов переносят инсульт на ногах. Но также много случаев, когда человек становится инвалидом и теряет трудоспособность полностью.

"Инсульт — это очень широкий спектр возможных последствий для человека. В среднем считается, что первый год после перенесённого инсульта — это год, который является максимально возможным для восстановления функций", — заключил собеседник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

УДАР: как понять, что у человека инсульт, рассказал невролог
Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Сахара и трансжиров — хоть отбавляй: три источника рака на столе назвал врач

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.

Врач Марк Гадзиян перечислил россиянам три источника рака на столе
Полковник Эдуард Басурин заявил о тяжёлой ситуации под Артёмовском
"Берховку придётся оставить без боя": Басурин описал ситуацию под Артёмовском
Об опасности мяса медведя предупредил врач Александр Лукашев
К "рабам" и "холопам": Пугачёва и Хаматова задумались о возвращении в Россию
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев
На пляже в Анапе остались только стоячие места
Пойдут, откуда не ждали: ВС Украины выбрали новую цель
Участники Грушинского фестиваля пожаловались на поведение конкурсной комиссии
Участники Грушинского фестиваля пожаловались на поведение конкурсной комиссии
Последние материалы
Эксперт Гундаров: ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ во Львове "особыми ракетами"
В подъездах домов появились ссылки на мошеннические сайты для заказа ключей
Лукашенко назвал Россию будущим планеты Земля
Боевики ВСУ продали британскую ракету Storm Shadow российским военным
Во что превратился антифриз, который не меняли 11 лет
Врач-невролог Пётр Соков рассказал, как понять, что у человека инсульт
Ранние дыни покупать нужно осторожно из-за риска отравления
Российский автомобильный рынок продемонстрировал рост почти на 10% в первой половине 2023 года
Таксист из Новосибирска пытался изнасиловать Миссис Сибирь — 2016
Российские водители должны пересдать экзамены по вождению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников