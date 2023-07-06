УДАР: как понять, что у человека инсульт, рассказал невролог

Врач-невролог Пётр Соков рассказал, как понять, что у человека инсульт

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как понять, что у человека случился инсульт, рассказал корреспонденту Pravda.Ru врач-невролог отделения клиники лечения боли ГКБ имени В. В. Виноградова Пётр Соков.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Он отметил, что у врачей есть всего четыре с половиной часа, чтобы оказать необходимую помощь и спасти пациента от инвалидности, а может, и сохранить жизнь. Первое, что нужно помнить, это мнемоническое правило — УДАР, в котором зашифрованы по первым буквам основные признаки и симптомы, нужные для того, чтобы понять, что у человека инсульт.

У — улыбка. Если после просьбы человека улыбнуться, он не может этого сделать, уголки рта опущены или рот искривлён, необходимо вызывать скорую.

Д — движения. Нужно попросить поднять человека обе руки. Если одна из них не может подняться, нужно вызывать скорую.

А — артикуляция. Может ли человек спокойно произнести свое имя, повторить фразу, которую ему сказали. Если не может, и это произошло внезапно, то это повод вызвать скорую.

Р — решение. Здесь речь идёт о четырёх с половиной часах, которые могут спасти жизнь пациенту.

"Неспецифической первой помощи при инсульте не существует. Если у человека есть сердцебиение, дыхание, он дышит нормально, то никакой дополнительной помощи ему оказывать не нужно. Единственное, что рекомендуется — уложить его в удобное положение на боку", — объясняет Соков.

Однако инсульты бывают разные, сообщает невролог, и зависят они от зоны локализации и объёмов поражения головного мозга. Исходя из этого, последствия могут быть различными. Большое количество пациентов переносят инсульт на ногах. Но также много случаев, когда человек становится инвалидом и теряет трудоспособность полностью.

"Инсульт — это очень широкий спектр возможных последствий для человека. В среднем считается, что первый год после перенесённого инсульта — это год, который является максимально возможным для восстановления функций", — заключил собеседник.

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УДАР: как понять, что у человека инсульт, рассказал невролог