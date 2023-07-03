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Отоларинголог рассказал, как помочь себе, если "простреливает" уши

2:02
Здоровье

Врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук, директор Клиники Доктора Зайцева Владимир Зайцев в беседе с Pravda.Ru назвал средство, помогающее справиться с болью в ушах.

Отоларинголог рассказал, как помочь себе, если "простреливает" уши
Фото: cvmmed.ru

Медик посоветовал, если случай не запущенный, пользоваться ушными каплями.

"Если ухо не течёт, если гнойного процесса ещё нет, можно специальные ушные капли на спиртовой основе. Но надо сразу сказать, что в некоторых случаях барабанная перепонка истончается для того, чтобы произошел самопроизвольный разрыв барабанной перепонки. И как раз эти спиртовые капли (я не рекламирую, это в порядке перечисления мы говорим про "Отипакс", про 3%-ю борную кислоту) могут спровоцировать разрыв барабанной перепонки", — объяснил ЛОР.

Он подчеркнул, что лучше всего заручится консультацией специалиста, который порекомендует средства, которые снимают отек, воспаление, напряжение слизистых оболочек.

"То есть лечение должно быть комплексным и правильным. Это не просто "покапай в ушко какие-то капли". Капли могут быть разными. Это могут быть антибактериальные капли в ухо. Это могут быть антисептические капли в ухо. Иногда это капли смягчающие. Это может быть мазевая основа, если у человека отит и боль в ухе спровоцированы назреванием фурункула, то здесь лучше работают мази, чем капли", — рассказал врач.

Зайцев напомнил про грибковый отит — отомикоз так называемый, при котором наблюдаются сильные боли в ухе.

"И в этом случае ухо тоже будет сильно болеть, беспокоить. И в этом случае назначаются антимикотические препараты, то есть противогрибковые и внутрь, и в виде растворов, капель, и в виде мази", — объяснил отоларинголог.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о "народных средствах" для лечения болей в ушах.

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Что делать, если СТРЕЛЯЕТ В УХЕ? Советы ЛОР-врача
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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