Отоларинголог рассказал о "народных средствах" для лечения болей в ушах

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач высшей категории, отоларинголог кандидат медицинских наук, директор Клиники Доктора Зайцева Владимир Зайцев в беседе с Pravda.Ru перечислил подручные средства, которые люди используют при болях в ушах.

Медик предостерёг от безумного доверия "народной медицине".

"Как правило, люди из народных средств используют либо листья герани. Герань растет на подоконнике в горшке, либо используют соки, выжимают сок лука, сок чеснока, свекольный сок, закапывают. И используют водку. Вряд ли это коньяк, вряд ли это пиво. Это абсолютно ни к чему. А водка прозрачная, 40 градусов. Я считаю, что это абсолютно неоправданно при условии, что цена флакона препарата ушного, ушных капель не такая уж и высокая, менее 500 рублей это стоит, это гораздо более оправдано, чем использовать все выше перечисленное", — выразил своё мнение ЛОР.

Зайцев не рекомендует использовать при лечении ушей спирт или самогонку, потому что данные вещества сжигает кожу слухового прохода, и от этого становится хуже.

"Надо обращаться к официальной фармакологии, иначе в противном случае может стать не то, что лучше, а человек сам провоцирует ухудшение своего состояния. А это, безусловно, никому не нужно", — рассказал врач.

Отоларинголог объяснил, в каком случае народные средства могут прийти на помощь.

"Если человек понимает, что он сегодня-завтра не может добраться до доктора, до города, если он находится за чертой города, где-то за городом, на даче, в деревне, ему нужно время, чтобы собраться, приехать, в силу каких-то причин он не может это сделать быстро, тогда как последняя надежда это может быть отчасти оправданно. Но надо отдавать отчет, кто несёт ответственность за свое состояние", — рассказал медик.

ЛОР объяснил, что лучше всего доверить профессионалу.

"Если мы говорим про некие подручные средства. Все это, к сожалению, заканчивается плачевно. В лучшем случае заболевание хронизируется. В худшем случае — пациента ждёт летальный исход. Увы, это так. Я не сгущаю краски. Это та история, с которой врачи периодически сталкиваются", — предостерёг врач.

Ранее Владимир Зайцев назвал ошибки при самолечении боли в ушах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что делать, если СТРЕЛЯЕТ В УХЕ? Советы ЛОР-врача