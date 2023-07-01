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Прогулки на природе снижают негативные эмоции — установили канадские учёные

0:50
Здоровье

По данным, опубликованным "Газетой.Ru" с ссылкой на исследование Макгиллского университета, психиатры обнаружили, что прогулки на природе способствуют повышению уровня счастья у людей.

Прогулки на природе снижают негативные эмоции — установили канадские учёные
Фото: pixabay.com

В эксперименте приняло участие 37 пациентов, которые были разделены на две группы. Одна из групп провела час в городской среде, в то время как другая группа отправилась на прогулку на природу. Кроме того, перед, во время и после прогулки, были записаны положительные и отрицательные эмоции участников.

Анализ полученных данных показал, что участники группы, которая гуляла на природе, испытали долгосрочное снижение негативных эмоций. Это говорит о том, что такие прогулки могут стать ценным дополнением к лечению депрессивных расстройств.

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Какая польза ежедневных пеших прогулок?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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