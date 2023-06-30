В Росконтроле назвали лучшие бренды растворимого и молотого кофе

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты Росконтроля провели оценку качества кофейных брендов, представленных в российских магазинах, сообщает PRIMPRESS.

Фото: Fotodom. ru

Среди растворимых напитков первое место в рейтинге занял кофе Jardin, который был признан настоящим и безопасным: он не содержит антибиотиков, пестицидов и других вредных веществ.

Также в топ сублимированного кофе вошли марки Jacobs Monarch, Nescafe Classic, Today и Tchibo Exclusive. Среди молотого кофе лучшими признаны марки Davidoff и Dallmayr Prodomo.

Росконтроль — это первый масштабный негосударственный проект в области контроля качества и безопасности товаров и услуг.

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