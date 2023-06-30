Специалисты Росконтроля провели оценку качества кофейных брендов, представленных в российских магазинах, сообщает PRIMPRESS.
Среди растворимых напитков первое место в рейтинге занял кофе Jardin, который был признан настоящим и безопасным: он не содержит антибиотиков, пестицидов и других вредных веществ.
Также в топ сублимированного кофе вошли марки Jacobs Monarch, Nescafe Classic, Today и Tchibo Exclusive. Среди молотого кофе лучшими признаны марки Davidoff и Dallmayr Prodomo.
Росконтроль — это первый масштабный негосударственный проект в области контроля качества и безопасности товаров и услуг.
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