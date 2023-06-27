Специалисты рассказали о полезных летних перекусах без вредя для фигуры

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы летом не набрать лишние килограммы из-за посиделок с друзьями, специалисты рекомендуют правильные перекусы, которые полезны для здоровья.

Так, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рекомендует между основными приёмами пищи есть фрукты, овощные салаты, йогурты, творог, орехи, сухофрукты, пастилу и ягоды, пишет портал "Вести Подмосковья".

Врач-диетолог, нутрициолог Инга Давтян рекомендует следующее в качестве перекуса:

"Попробуйте приготовить чипсы-слайсы из моркови, картофеля, свёклы и других овощей, например, цветной капусты. Итак, порежьте выбранные овощи на тонкие кусочки. Сбрызните растительным маслом, перемешайте со специями на выбор, посолите по вкусу. Можно добавить сухой чеснок и тёртый сыр. Готовьте в духовке, заранее разогретой до 180 градусов — есть вариант выбрать функцию конвекции или режим низкотемпературной сушки".

Также специалист рекомендует бутерброд с авокадо, томатами и творожным сыром, тост с тунцом в собственном соку с листом салата. Кроме того, можно приготовить овощной или зелёный коктейль из огурца, шпината, зелени, киви, яблока, рукколы.

Однако нутрициолог Тамара Рау рекомендует не увлекаться продуктами, содержащих фруктозу, так как они приводят к набору веса. К ним относятся апельсины, яблоки, персики, абрикосы и арбуз.

"Не стоит чрезмерно увлекаться фруктами и закармливать ими детей — лучше съедать 1-2 в день", — сообщила специалист.

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