Вирусолог Аграновский предупредил граждан РФ об опасности норовируса

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сразу в нескольких детских садах Свердловской области произошла вспышка норовирусной кишечной инфекции. Профессор МГУ, вирусолог Алексей Аграновский отметил, что норовирус является дальним родственником полиомиелита и энцефаломиокардита. Кроме того, в 90 процентах случаев инфекция приводит к небактериальному гастроэнтериту.

"Этот вирус распространяется с пищей и всякими загрязнениями, которые могут попасть в организм через рот, то есть перорально. Необходимы гигиенические меры", — указал специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Прививки от норовируса на данный момент не существует, но эта инфекция крайне редко сопровождается тяжёлым течением, отметил Аграновский. Вирус хуже переносят дети, чем взрослые, но это не является поводом для паники, сообщил профессор.

"Неприятно, следим, лечим, изолируем", — подчеркнул вирусолог.

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