В студенческом общежитии Екатеринбурга произошла вспышка кишечной инфекции

В общежитии колледжа им. Ползунова в Екатеринбурге произошла вспышка кишечной инфекции. За некоторыми студентами приезжает скорая помощь, сообщает издание tagilcity.ru.

В расположенной поблизости от общежития закусочной обнаружили норовирус, что и могло стать причиной массовой заболеваемости. Некоторые заболевшие идут в медучреждения за помощью пешком, но бывали случаи, когда за студентами приезжали врачи.

Роспотребнадзор провёл обработку общежития от кишечной инфекции.

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