Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт Аристакесян посоветовал россиянам не менять доллары
В Херсонской области ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по населенным пунктам
Потрал "Тонкости туризма" назвал российские курорты, которые похожи на греческие острова
РИА Новости: Польша обвинила Россию в росте инфляции
Минфин против повышения минимального возраста продажи алкоголя в России
РФ испробовала неизвестный тяжёлый разведывательно-ударный малозаметный БПЛА
В Магаданской области зафиксировали 12 природных пожаров
Россия и КНР намерены создать равноправную систему безопасности
Марочко: российские войска прорвали первую линию обороны ВСУ на Купянском направлении

Уролог из Гамбурга рассказал, как по эрекции и половому органу понять, что мужчине грозит сердечный приступ

1:13
Здоровье

Определить, что мужчине грозит сердечный приступ, можно по внешнему виду полового органа, заявил врач-уролог, андролог, профессор Гамбургского университета, президент Немецкого общества мужского здоровья Фрэнк Зоммер.

Как уточнил врач, острую патологию сердца у мужчин можно определить по сосудам на пенисе.

"Это связано с особым характером его сосудов: они работают активнее, чем многие другие в организме мужчины, — цитирует уролога "Доктор Питер". — В половом члене мужчины в диаметре они всего около 1-2 мм. Для сравнения: основные питающие сердце сосуды — 3-4 мм. Но при стимуляции эти тончайшие сосуды качают кровь активнее в 40-80 раз".

Как уточнил доктор, рассказать о проблемах с сердцем может и эрекция. Если внезапно она не наступила или прекращается "непривычно" быстро, то, вероятно, стоит посетить не только уролога, но и кардиолога. По словам эксперта, такое состояние говорит об отложениях в сосудах. Что может грозить инфарктом, инсультом и другими кризисными патологиями. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

5 признаков слабого сердца. Признаки сердечной недостаточности
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Россиянка рассказала о серьёзной проблеме отдыха в Турции

Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".

Россиянка пожаловалась на серьёзные проблемы в системе "всё включено" в Турции
Мятеж прояснил, кто истинные союзники России
Польза от "марша справедливости": Путин посмотрел, кто его союзники
Изуродованный труп пенсионерки нашли в лесу в Нижегородской области
"Дорога в ад": ВСУ ушли в глухую оборону под Артёмовском
Кто нужен российской армии: чёрный список талантов Андрей Николаев Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев
Путин рассказал о судьбе военнослужащих, участвующих в мятеже
В ФРГ раскрыли сроки начала официальных переговоров по Украине
Собчак предположила, что обращение Путина было обрезано
Собчак предположила, что обращение Путина было обрезано
Последние материалы
В Херсонской области ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по населенным пунктам
Потрал "Тонкости туризма" назвал российские курорты, которые похожи на греческие острова
РИА Новости: Польша обвинила Россию в росте инфляции
Минфин против повышения минимального возраста продажи алкоголя в России
Уролог из Гамбурга рассказал, как по эрекции и половому органу понять, что мужчине грозит сердечный приступ
РФ испробовала неизвестный тяжёлый разведывательно-ударный малозаметный БПЛА
В Магаданской области зафиксировали 12 природных пожаров
Россия и КНР намерены создать равноправную систему безопасности
Марочко: российские войска прорвали первую линию обороны ВСУ на Купянском направлении
Как правильно пересаживать растения в саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников