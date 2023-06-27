Определить, что мужчине грозит сердечный приступ, можно по внешнему виду полового органа, заявил врач-уролог, андролог, профессор Гамбургского университета, президент Немецкого общества мужского здоровья Фрэнк Зоммер.
Как уточнил врач, острую патологию сердца у мужчин можно определить по сосудам на пенисе.
"Это связано с особым характером его сосудов: они работают активнее, чем многие другие в организме мужчины, — цитирует уролога "Доктор Питер". — В половом члене мужчины в диаметре они всего около 1-2 мм. Для сравнения: основные питающие сердце сосуды — 3-4 мм. Но при стимуляции эти тончайшие сосуды качают кровь активнее в 40-80 раз".
Как уточнил доктор, рассказать о проблемах с сердцем может и эрекция. Если внезапно она не наступила или прекращается "непривычно" быстро, то, вероятно, стоит посетить не только уролога, но и кардиолога. По словам эксперта, такое состояние говорит об отложениях в сосудах. Что может грозить инфарктом, инсультом и другими кризисными патологиями.
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