Чем опасны капли от насморка

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус предупредил, что сосудосуживающие капли от насморка могут вызывать привыкание, сходное с наркотической зависимостью.

"Длительное и чрезмерное использование сосудосуживающих капель от насморка приводит к развитию вазомоторного ринита, который характеризуется нарушением работы слизистой оболочки носа и регулярным отёком.

Такая слизистая становится очень уязвимой перед вирусами и бактериями", — приводит его слова радио Sputnik.

Он отметил, что состояние пациента, страдающего зависимостью от таких препаратов, можно сравнить с наркотической зависимостью.

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