При одновременном употреблении жирной еды и спиртных напитков пациенты часто сталкиваются с панкреонекрозом, заявил заведующий отделением экстренной хирургии Московской областной больницы им. Розанова Артём Косов.
По его словам, это заболевание диагностируют в случае осложнения острого панкреатита. У пациентов наблюдается омертвление ткани поджелудочной железы, уточнил эксперт в интервью сайту aif.ru. Он добавил, что такая медицинская картина возникает на фоне серьёзного сбоя в организме.
Врач назвал несколько правил, позволяющих избежать панкреонекроза:
Доктор также напомнил, что спиртные напитки оказывают негативное влияние не только на желудочно-кишечный тракт, но и на сердце, приводя к аритмии и расширению сердечных камер. Как пояснил специалист, опасность представляет даже слабый алкоголь, например, пиво.
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