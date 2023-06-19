Врач Артём Косов объяснил россиянам, почему жирная еда и алкоголь несовместимы

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При одновременном употреблении жирной еды и спиртных напитков пациенты часто сталкиваются с панкреонекрозом, заявил заведующий отделением экстренной хирургии Московской областной больницы им. Розанова Артём Косов.

Фото: Fotodom.ru

По его словам, это заболевание диагностируют в случае осложнения острого панкреатита. У пациентов наблюдается омертвление ткани поджелудочной железы, уточнил эксперт в интервью сайту aif.ru. Он добавил, что такая медицинская картина возникает на фоне серьёзного сбоя в организме.

Врач назвал несколько правил, позволяющих избежать панкреонекроза:

Отказ от чрезмерного употребления жирных, жареных и мясных блюд;

Снижение количества алкоголя на пикниках и вечеринках;

Прохождение медицинских осмотров для своевременного обнаружения панкреатита и соответствующих курсов лечения.

Доктор также напомнил, что спиртные напитки оказывают негативное влияние не только на желудочно-кишечный тракт, но и на сердце, приводя к аритмии и расширению сердечных камер. Как пояснил специалист, опасность представляет даже слабый алкоголь, например, пиво.

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