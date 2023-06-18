Гастроэнтеролог Дианова назвала гражданам РФ шесть лучших продуктов для здоровья печени

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала шесть лучших продуктов, которые помогают защитить печень и стимулировать её работу. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Фото: Fotodom. ru

По словам эксперта, с жировым гепатозом, который часто встречается у мужчин и женщин вне зависимости от возраста, хорошо справляется метиониновая кислота. Данное вещество содержится в овсяной каше и печенье, граноле, батончиках-мюсли, твороге и настое шиповника, отметила доктор.

Употребление этих продуктов оказывает положительное действие на функцию печени и жёлчного пузыря, заявила диетолог. Она добавила, что овсяное печенье лучше готовить самим, а в отвар шиповника, если он покажется кому-то кислым, можно добавить листья стевии.

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