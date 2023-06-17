Пирожные и торты содержат колоссальное количество вредных трансжиров, которые принимают непосредственное участие в формировании бляшек в кровеносных сосудах. Из-за этого нарушается питание коры головного мозга, рассказал хирург-уролог Марк Гадзиян в беседе с "Российской Газетой".
Специалист проинформировал о последствиях употребления трансжиров, которые запечатывают сосуды холестерином. Также он заявил, что опасно и запивать сладости газировкой.
В ней содержится чрезвычайно большая концентрация сахара, и о таком питье следует забыть как можно скорее, добавил уролог.
Заменить газировку врач посоветовал чаями с добавлением фруктов или обычной водой, а в жаркое время — домашним квасом.
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