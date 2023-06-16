Стоматолог Гвоздинский рассказал об элементе в составе зубной пасты, которая поможет отбелить зубы

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог Виталий Гвоздинский в беседе с Pravda.Ru рассказал о том, какие зубные пасты действительно отбеливают зубы, что должно быть в их составе и кому они строго противопоказаны.

Фото: seago.com.ua

Гвоздинский подтвердил, что некоторые зубные пасты способны отбелить зубную эмаль на несколько тонов. Однако такие пасты достаточно вредны для эмали зубов, так как они её истончают либо химическим процессом, либо механическим.

"В составе должен быть пероксида карбамида. Он, непосредственно вступая в реакцию с водой или слюной в дальнейшем обеспечивает биохимический вариант отбеливания и непосредственно пигментацию", — сказал специалист.

Более того, перед началом использования новой зубной пасты необходимо проконсультироваться со стоматологом, так как есть определённый ряд противопоказаний при их использовании.

"Это могут быть кариозные полости, трещины по эмали, чувствительность зубов, истончённая эмаль, период грудного вскармливания, не давать пользоваться этими пастами для гигиены полости рта детям и так далее. Не рекомендуются пасты, у которых есть в составе лаурилсульфат натрия, так как он очень сильно раздражает слизистую", — сказал стоматолог в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт отметил: в том числе обязательно нужно обратить внимание на грамотный подбор зубной щётки для использования данных паст. Так как более жёсткие щетины достаточно травматичны для тех же слизистых в момент пользования таких паст. Но всё-таки главную роль в отбеливании зубов играет паста, потому что именно в ней содержатся все активные вещества.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.