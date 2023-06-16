Врач-терапевт Перкушин назвал напиток, спасающий от похмелья

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Олег Перкушин раскрыл секрет удивительного напитка, способного быстро восстановить организм после активных выходных и застолья.

Фото: pixabay.com

Прежде всего, эксперт настоятельно рекомендует умеренное потребление алкоголя. Однако, если уж случилось излишество, и утром ощущаются тошнота и головная боль, то для восстановления рекомендуется пить горячий чай с имбирем.

Свежий корень имбиря нужно нарезать тонкими ломтиками и поместить в кружку, затем залить кипятком и оставить настояться под крышкой.

Можно добавить чайной ложку меда, но категорически не рекомендуется использовать варенье или джемы, поскольку такое сочетание может негативно повлиять на желудочно-кишечный тракт и только усилить симптомы похмелья.

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