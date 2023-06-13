Врач-онколог Карасёв объяснил, что будет, если ничего не есть три дня

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог и хирург Иван Карасёв поделился своим опытом трёхдневного лечебного голодания. Врач отметил, что такой эксперимент возможен только для здоровых людей, прошедших обследование. Людям с хроническими заболеваниями категорически не рекомендуется голодать без консультации специалиста.

Фото: Google.ru

Как написал онколог в своём Telegram-канале, он не ел ничего в течение трёх дней, не ограничиваясь только водой. Врач также употреблял отвары трав и соки собственного приготовления.

"Они были ограничены, а не постоянными", — отметил Карасёв, добавив, что ему было трудно только в первый день.

Последующие дни прошли гораздо легче.

"Я понял, что многое только в нашей голове, и наш мозг с нами играет. У меня появилось много сил, и я переделал все дела на даче", — рассказал врач.

Специалист объяснил, что провёл такой эксперимент, чтобы наблюдать реакцию своего организма. Он категорически не пропагандирует такой метод детоксикации.

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Голодание 3 дня. Как начать голодать и как выйти из голодания