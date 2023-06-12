Диетолог Гинзбург объяснил гражданам РФ, как летом избежать скачков давления

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Диетолог Михаил Гинзбург раскрыл простой способ избежать летом скачков давления. По словам специалиста, поможет регулярное употребление воды, сообщает сайт Москва 24.

Фото: https://su.tula.su/17/01/2021/upotreblenie-kofe-povyshaet-ili-ponizhaet-davlenie.html

Эксперт отметил, что колебание артериального давления в жаркую погоду может наблюдаться как у гипертоников, так и у гипотоников. И чтобы избежать скачков, важно не допускать обезвоживания организма.

Под рукой всегда необходимо иметь воду и не лениться пить её, даже когда жажды вроде бы не чувствуется. Дело в том, что она может быть запоздалой, объяснил доктор.

Нужно учитывать и то, что препараты для снижения давления, которые принимают гипертоники, могут на фоне жары действовать более выраженно, поэтому им стоит посоветоваться с врачом, добавил собеседник издания.

Повысить давление гипотоникам поможет что-нибудь солёное, а также тонизирующие напитки: кофе, женьшень, элеутерококк, заключил диетолог.

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Как убрать скачки давления?