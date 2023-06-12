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Диетолог Гинзбург объяснил гражданам РФ, как летом избежать скачков давления

1:02
Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург раскрыл простой способ избежать летом скачков давления. По словам специалиста, поможет регулярное употребление воды, сообщает сайт Москва 24.

Диетолог Гинзбург объяснил гражданам РФ, как летом избежать скачков давления
Фото: https://su.tula.su/17/01/2021/upotreblenie-kofe-povyshaet-ili-ponizhaet-davlenie.html

Эксперт отметил, что колебание артериального давления в жаркую погоду может наблюдаться как у гипертоников, так и у гипотоников. И чтобы избежать скачков, важно не допускать обезвоживания организма.

Под рукой всегда необходимо иметь воду и не лениться пить её, даже когда жажды вроде бы не чувствуется. Дело в том, что она может быть запоздалой, объяснил доктор.

Нужно учитывать и то, что препараты для снижения давления, которые принимают гипертоники, могут на фоне жары действовать более выраженно, поэтому им стоит посоветоваться с врачом, добавил собеседник издания.

Повысить давление гипотоникам поможет что-нибудь солёное, а также тонизирующие напитки: кофе, женьшень, элеутерококк, заключил диетолог.

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Как убрать скачки давления?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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