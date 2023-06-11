Онколог Астраханцев перечислил симптомы самого распространённого рака

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самым распространённым онкологическим заболеванием часто называют рак щитовидной железы, который трудно диагностировать на ранней стадии.

Фото: ok.ru

По словам онколога-химиотерапевта Максима Астраханцева, человек сам может обнаружить некоторые симптомы и вовремя обратиться за помощью к медикам.

"Прежде всего это припухлость в шее, которая сопровождается болью, продолжительной охриплостью и кашлем", — отметил он в интервью изданию RT.

Также внимательно стоит отнестись к увеличенным лимфоузлам на шее: если эти признаки сопровождаются расстройством кишечника, стоит записаться на осмотр к эндокринологу или сделать УЗИ.

Онколог также подчеркнул, что рак щитовидной железы представляет большую опасность для женщин. Это онкозаболевание у них диагностируют чаще и в более молодом, чем у мужчин, возрасте.

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