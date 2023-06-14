Врач-терапевт Олег Перкушин предостерегает граждан от бесконтрольного употребления БАДов, витаминов и прочих таблеток. Их избыток в организме может серьезно навредить здоровью.
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Витамин D. Неконтролируемое потребление препарата может привести к гиперкальциемии. Кроме того, избыток витамина D, получаемого от солнца, может быть вреден для людей с патологиями печени и почек.
Витамин E. Поскольку его содержится в большом количестве в растительных маслах, если вы регулярно употребляете овощные салаты, дополнительный прием препарата не требуется.
Витамин C. У некоторых людей высокие дозы витамина C могут вызывать желудочно-кишечные расстройства (диарею, тошноту, изжогу, гастрит и др.). Также распространенными признаками избытка витамина C являются необоснованная усталость даже по утрам и головная боль.
Витамин A. Многие покупают этот витамин для улучшения зрения. Однако избыток этого полезного вещества увеличивает риск переломов при любых травмах.
Витамин B9. Избыток фолиевой кислоты способствует росту уже существующих опухолей в организме.
Прием БАДов, витаминов и других препаратов следует осуществлять под контролем врача, соблюдая рекомендуемые дозировки. Злоупотребление может иметь негативные последствия для здоровья.
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