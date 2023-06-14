Терапевт Перкушин, рассказал какие витамины нельзя назначать себе самому

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Олег Перкушин предостерегает граждан от бесконтрольного употребления БАДов, витаминов и прочих таблеток. Их избыток в организме может серьезно навредить здоровью.

Фото: yavtope.ru

Витамин D . Неконтролируемое потребление препарата может привести к гиперкальциемии. Кроме того, избыток витамина D, получаемого от солнца, может быть вреден для людей с патологиями печени и почек.

. Неконтролируемое потребление препарата может привести к гиперкальциемии. Кроме того, избыток витамина D, получаемого от солнца, может быть вреден для людей с патологиями печени и почек. Витамин E . Поскольку его содержится в большом количестве в растительных маслах, если вы регулярно употребляете овощные салаты, дополнительный прием препарата не требуется.

. Поскольку его содержится в большом количестве в растительных маслах, если вы регулярно употребляете овощные салаты, дополнительный прием препарата не требуется. Витамин C . У некоторых людей высокие дозы витамина C могут вызывать желудочно-кишечные расстройства (диарею, тошноту, изжогу, гастрит и др.). Также распространенными признаками избытка витамина C являются необоснованная усталость даже по утрам и головная боль.

. У некоторых людей высокие дозы витамина C могут вызывать желудочно-кишечные расстройства (диарею, тошноту, изжогу, гастрит и др.). Также распространенными признаками избытка витамина C являются необоснованная усталость даже по утрам и головная боль. Витамин A . Многие покупают этот витамин для улучшения зрения. Однако избыток этого полезного вещества увеличивает риск переломов при любых травмах.

. Многие покупают этот витамин для улучшения зрения. Однако избыток этого полезного вещества увеличивает риск переломов при любых травмах. Витамин B9. Избыток фолиевой кислоты способствует росту уже существующих опухолей в организме.

Прием БАДов, витаминов и других препаратов следует осуществлять под контролем врача, соблюдая рекомендуемые дозировки. Злоупотребление может иметь негативные последствия для здоровья.

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Опасно ли принимать витамины без назначения врача?