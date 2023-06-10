Марина Сорокина, врач-диетолог, опровергает широко распространенный миф о необходимости ежедневного употребления двух литров воды для поддержания крепкого здоровья, сообщают "Кубанские новости".
По ее мнению, этот стандарт должен быть индивидуальным, учитывая состояние здоровья, место проживания, возраст и даже профессию.
В среднем, по словам врача, рекомендуемая ежедневная норма потребления воды составляет 30 мл на каждый килограмм массы тела. Однако, если вы занимаетесь активными физическими упражнениями или живете в жарком климате, то этот показатель можно вычислить по формуле 40 мл на каждый килограмм веса.
Важно отметить, что чистую воду нельзя заменять другими напитками, поскольку организм воспринимает все жидкости, кроме воды, как пищу.
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