Врач-диетолог Мансурова перечислила гражданам РФ продукты, которые нужно есть каждый день

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Ирина Мансурова назвала продукты для пользы тела, которые следует употреблять каждый день. Они снижают риски развития различных патологий, позволяют поддерживаться себя в форме.

Фото: pixabay.com

Молочные продукты

Как сообщает сайт aif.ru, молоко, йогурт и творог — хорошие источники кальция, которые важны для здоровых костей и зубов.

Яйца

Лучше всего их есть на завтрак. Они богаты витаминами D, В2, В12, холином, йодом, фолиевой кислотой и антиоксидантами.

Овощи

Содержащиеся в них витамины, минералы и антиоксиданты поддерживают иммунную систему, снижают риск хронических заболеваний.

Крупы и зерновые продукты

Врач отметила рис, пшеницу, овёс, ячмень и гречку. Они содержат много клетчатки, витамины и минералы.

Зелёный чай

Он является ценным источником антиоксидантов, способствует укреплению иммунитета, замедляет старение клеток.

Также врач указала на важность употребления мяса, субпродуктов, орехов.

Кроме того, Мансурова подчеркнула необходимость питья обычной воды. Стандартное рекомендуемое количество — 30 мл на килограмм веса тела.

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