Чаще всего причиной появления жировых отложений на животе становятся неправильное питание или эндокринные нарушения. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
Главным провокатором жира на животе являются продукты с высоким гликемическим индексом: сахар, быстрые углеводы, крахмал, алкоголь, отметила специалист.
По её словам, если у человека уже начался метаболический синдром, то для контроля веса придётся применять препараты, назначенные доктором. Однако и простая диета может сработать, если в организме ещё не произошло серьёзных изменений.
Для того, чтобы избавиться от лишнего жира, желательно увеличить в рационе долю некрахмалистых овощей, богатых клетчаткой. И следить, чтобы зелень присутствовала в каждом приёме пищи, а количество фруктов сокращалось. Также лучше ограничить и полезные жиры, добавила собеседник издания.
Диетолог рекомендовала готовить еду на пару или в тушёном виде, с минимальным количеством масла.
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