Диетолог Соломатина рассказала, почему возникает жир на животе и как от него избавиться

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чаще всего причиной появления жировых отложений на животе становятся неправильное питание или эндокринные нарушения. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Фото: litora.jp

Главным провокатором жира на животе являются продукты с высоким гликемическим индексом: сахар, быстрые углеводы, крахмал, алкоголь, отметила специалист.

По её словам, если у человека уже начался метаболический синдром, то для контроля веса придётся применять препараты, назначенные доктором. Однако и простая диета может сработать, если в организме ещё не произошло серьёзных изменений.

Для того, чтобы избавиться от лишнего жира, желательно увеличить в рационе долю некрахмалистых овощей, богатых клетчаткой. И следить, чтобы зелень присутствовала в каждом приёме пищи, а количество фруктов сокращалось. Также лучше ограничить и полезные жиры, добавила собеседник издания.

Диетолог рекомендовала готовить еду на пару или в тушёном виде, с минимальным количеством масла.

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